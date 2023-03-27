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ГУАП стал участником международного форума «Экология большого города»

ГУАП стал участником международного форума «Экология большого города»

На ХХII Международном форуме «Экология большого города», открывшемся 22 марта в «Экспофоруме», в этом году были организованы стенды вузов Санкт-Петербурга, чтобы продемонстрировать посетителям новые экологические возможности в сфере образования.

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