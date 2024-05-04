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​​В Сочи прогнозируется ухудшение погодных условий

​​В Сочи прогнозируется ухудшение погодных условий В соответствии с предупреждением метеорологов, с вечера 4 мая и до конца дня 5 мая 2024 года.

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