В Сочи прогнозируется ухудшение погодных условий В соответствии с предупреждением метеорологов, с вечера 4 мая и до конца дня 5 мая 2024 года.
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В Сочи прогнозируется ухудшение погодных условий В соответствии с предупреждением метеорологов, с вечера 4 мая и до конца дня 5 мая 2024 года.