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Захарова назвала бессильной злобой попытки Киева отстранить фигуристов РФ

Захарова назвала бессильной злобой попытки Киева отстранить фигуристов РФ

ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы украинской стороны отменить нейтральный статус для российских фигуристов.

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