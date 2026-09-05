Захарова назвала бессильной злобой попытки Киева отстранить фигуристов РФ

ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы украинской стороны отменить нейтральный статус для российских фигуристов.
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