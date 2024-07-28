В Хабаровском крае ужесточают контроль за содержанием питомцев

В регионе предусмотрены административные меры за жестокое обращение с животными. С начала 2024 года было выявлено 242 таких нарушений, за которые виновные были оштрафованы на суммы от одной до трех тысяч рублей.
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