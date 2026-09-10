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Дроны атаковали станцию «Газпрома» «Краснодарская» на маршруте «Голубого потока»

Дроны атаковали станцию «Газпрома» «Краснодарская» на маршруте «Голубого потока»

Компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в системе поставок российского газа в Турцию по системе «Голубой поток», подверглась атаке беспилотников.

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