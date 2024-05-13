Что вынудит Киев пойти на перемирие с Россией: как наступление «забило» в угол простых украинцев?

Газета пишет, что у многих на Украине «может создаться впечатление, что после двух лет в зоне СВО, сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов в ситуации в районах боевых действий мало что изменилось».
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