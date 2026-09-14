Гамбия пригласила сборную России на матч 25 сентября

Сборная Гамбии предложила России провести товарищеский матч 25 сентября. Генеральный менеджер гамбийцев Усман Чо отметил, что команда открыта для игры на российской территории.
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