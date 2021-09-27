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Темпы роста промышленности на Южном Урале выше, чем в среднем по России

Темпы роста промышленности на Южном Урале выше, чем в среднем по России

Контрольно-счетная палата региона опубликовала свежие данные. В своем экспресс-анализе ведомство отмечает рост индекса промышленного производства в Челябинской области.

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