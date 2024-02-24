Эксперт рассказал, почему опасно оставлять автомобиль на долгую стоянку в снегу

Директор по сервису Sinomach Automobile Евгений Дижечко заявил, что в зимний период одной из главных угроз для автомобиля является скопление на нем снега, так как это может привести к ряду проблем, о которых многие автовладельцы даже не задумываются.
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