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Научный подход к росту волос: Как действуют современные средства?

Научный подход к росту волос: Как действуют современные средства?

Современная трихология давно перестала быть областью народных рецептов и интуитивных догадок, превратившись в точную науку, основанную на глубоком понимании биологии волосяного фолликула.

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