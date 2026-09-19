Научный подход к росту волос: Как действуют современные средства?

Современная трихология давно перестала быть областью народных рецептов и интуитивных догадок, превратившись в точную науку, основанную на глубоком понимании биологии волосяного фолликула.
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