Страна и люди
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Страна и люди

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Британия призналась в нападении на Россию?

Британия призналась в нападении на Россию?

Английская The Times открытым текстом признаёт тот факт, что британский генштаб во главе с адмиралом Тони Радакином прямо участвовал в нападении на корабли Черноморского флота"После таких признаний надо сразу публично предупредить НАТО, что пусть тот не расценивает зеркальные действия против британского ВМС как нападение на Альянс и не задействует 5-ю статью Устава НАТО.

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Комментарии
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Михаил
Топить мелкобритых по всему миру ,а хуситам передать новейшие средства для уничтожения англосаксов.
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19 час.

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