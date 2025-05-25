Госдума указала на страну, способную организовать покушение на Путина

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. В интервью NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник выразил мнение о том, что Великобритания способна на радикальные шаги, включая подготовку покушения на президента Владимира Путина.
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