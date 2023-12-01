Россиянам рассказали, как пережить магнитные бури 1 и 2 декабря

Невозможно предсказать заранее самочувствие, но при необходимости нужно принимать меры Во время магнитных бурь люди могут жаловаться на скачки давления или бессонницу, однако есть способы минимизировать влияние на здоровье, рассказали эксперты "Парламентской газете".