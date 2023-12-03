В подмосковном Щелкове группа мигрантов избила несовершеннолетних: возбуждено уголовное дело

Глава СК России Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.Глава СК России Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту избиения группой мигрантов несовершеннолетних в подмосковном Щелкове, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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