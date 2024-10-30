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Царьград

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Вучич передал ответ Путина по конфликту на Украине: Все цели СВО будут достигнуты

Вучич передал ответ Путина по конфликту на Украине: Все цели СВО будут достигнуты

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл детали телефонного разговора с русским лидером Владимиром Путиным.

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