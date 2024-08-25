Театр абсурда
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Театр абсурда

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Тапочки для настоящих большевиков

Тапочки для настоящих большевиков

Капризы присущи любому человеку и в этом явлении нет каких-либо особо потаенных смыслов. Ребенок, например, капризничает потому, что в силу малолетства не может другими способами объяснить взрослым – чего ему не хватает в данную минуту.

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Комментарии
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Андрей
чем дальше ,тем больше сказок &quot;про Сталина&quot;.нынче тапочки...
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