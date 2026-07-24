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ГТРК Татарстан

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Ветеран труда может получить помощь с жильем от государства: названы главные условия

Ветеран труда может получить помощь с жильем от государства: названы главные условия

Статус ветерана труда сам по себе не дает права на бесплатное получение квартиры. Однако такие граждане могут рассчитывать на помощь государства, если официально будут признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

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