Ветеран труда может получить помощь с жильем от государства: названы главные условия

Статус ветерана труда сам по себе не дает права на бесплатное получение квартиры. Однако такие граждане могут рассчитывать на помощь государства, если официально будут признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.
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