В Ростове начался суд над строителями водовода «Дон-Донбасс». Все ли понесут наказание?

Во вторник, 13 октября, в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону продолжится суд по делу о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода «Дон-Донбасс».
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