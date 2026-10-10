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В Ростове начался суд над строителями водовода «Дон-Донбасс». Все ли понесут наказание?

В Ростове начался суд над строителями водовода «Дон-Донбасс». Все ли понесут наказание?

Во вторник, 13 октября, в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону продолжится суд по делу о хищении более 500 миллионов рублей при строительстве водовода «Дон-Донбасс».

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