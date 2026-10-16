Владимир Путин ограничил исполнение стратегическими предприятиями РФ требований иностранных государствПрезидент уточнил меры по защите отечественных компаний.
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А как же правила МОМ , МВФ, ВОЗ , выполняем все международные правила , не?