Tesla уволила 14 % работников по всему миру в этом году В этом году автопроизводи...

Tesla уволила 14 % работников по всему миру в этом годуВ этом году автопроизводитель Tesla провёл значительное сокращение глобального персонала, численность которого, по данным ресурса CNBC, уменьшилась до чуть более 121 000 человек, включая временных работников, то есть более чем на 14 %.