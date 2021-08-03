ДрузьяПолитикаКорабли викинговhttps://artsgtu Корабли викингов В 1904 году в имении Осеберг в Норвегии была найдена погребальная ладья викингов.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1970 г. 605. (Гуру). Воздействие чужой воли преодолевается сознательным напряжением своей. И нет воли, могущей поработить, если близок Владыка. Желающих много, ибо им лестно поработить сердце, отданное Владыке. Как устоять? Только Владыкой.Юрий ИльиновБразильский камень, на котором 6000 лет назад изобразили карту звездного неба Массивный камень с древними изображениями найден в бразильском муниципалитете Инга, штат Параиба. По мнению ученых, многочисленные символы на нем высечены примерно 6 000 лет назад. Среди рисунков больше всего изображений людей, животных, птиц и растений, что неудивительно для творчества представителей древних цивилизаций. Однако среди них есть довольно-таки точная карта Млечного Пути и отдельно – созвездия Ориона. Размеры камня – 46 метров в длину и 3,8 метра в высоту. Это более 170 квадратных метров. Зачем понадобилось заполнять изображениями всю эту площадь, и почему основное внимание было уделено изображению созвездия Ориона, большая загадка, говорят археологи. Возможно, это связано с религией древних племен. Если это не так, остается предполагать, что 6 тысяч лет назад жители Южной Америки общались с инопланетными существами, которые передали им астрономические знания. Однако такое предположение уже из области уфологии, а не официальной науки. Ясно одно: астрономией древние люди интересовались, а их познания в этой области вовсе не были примитивными.Комментировать
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