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УЕФА не изменил позицию по Инфантино и не отказывается от бойкота чемпионата мира

УЕФА не изменил позицию по Инфантино и не отказывается от бойкота чемпионата мира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что по-прежнему не доверяет президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, несмотря на отказ ФИФА от скандального проекта по продаже прав на чемпионат мира частным инвесторам через компанию Fifa Forward Enterprise (FFE).

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