РИА Новости: войска России поразили танковый завод в Харькове

Минувшей ночью Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали в Харькове танковое училище украинской армии, где находились иностранные танки и инструкторы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег-харьковчан.
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