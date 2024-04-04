РИА Новости: войска России поразили танковый завод в Харькове

Минувшей ночью Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали в Харькове танковое училище украинской армии, где находились иностранные танки и инструкторы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег-харьковчан.