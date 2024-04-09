Башкирская «Мать Огня» превратила экзорцизм в поджог Елена ГалицкаяВ современном мире встречаются самые разные методы борьбы с темными силами, но иногда грани между спасением и преступлением становятся неясными.
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