Куда сходить: интересные мероприятия 4 июля в Крыму

ТЕАТР Крымский академический русский драматический театр Горького (Симферополь, Пушкина, д 15) Спектакль «Дюймовочка» 4 июля, 10:00, 12:00 Сказочник Клумпе-Думпе и его подружка Иведи-Аведи, превращаясь в различных персонажей, расскажут и покажут детям удивительную и, самое главное, любимую всеми сказку о крохотной девочке Дюймовочке.
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