Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» примет «Енисей»

В воскресенье, 9 января, «Нижний Новгород» примет «Енисей» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат  Нижний Новгород – Енисей Дата проведения 9 января, 16.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх