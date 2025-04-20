Зеленский ввёл санкции против Цискаридзе и Shaman

Глава Украины Владимир Зеленский (срок его президентских полномочий истёк 20 мая 2024 г.) подписал указ, который ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о персональных санкциях в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта.