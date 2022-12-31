Кулеба: в Киеве слышны взрывы, работает система ПВО

Киевляне слышат взрывы, по предварительной информации, в столице Украины работает система ПВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.
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