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Кулеба: в Киеве слышны взрывы, работает система ПВО

Кулеба: в Киеве слышны взрывы, работает система ПВО

Киевляне слышат взрывы, по предварительной информации, в столице Украины работает система ПВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

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