В Алтайском крае при столкновении двух машин пострадали три человека

68-летняя автомобилистка совершала разворот и не убедилась в безопасности маневра ДТП на трассе Белоярск — Заринск / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края Три человека получили травмы при столкновении двух автомобилей на трассе Белоярск – Заринск в Алтайском крае, сообщили в Госавтоинспекции региона.