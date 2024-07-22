Несмотря на мощное противодействие диаспоры удалось задержать всех участников убийства

Valeriy Ishmenev Почему не названы те, кто стряпал дело против русского?

АГ Александр Гуреев Подождите, закончится СВО, ребята с Вагнера и другие солдаты не ожидая от наших правителей решительные меры возьмутся за них. А ведь Пригожину не дали в своё время уничтожить всю мразь. Теперь мы страдаем.