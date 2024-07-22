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Несмотря на мощное противодействие диаспоры удалось задержать всех участников убийства

Несмотря на мощное противодействие диаспоры удалось задержать всех участников убийства

Крестьянин Хочу сообщить Вам, что остальные семеро соучастников в убийстве ветерана ВС России и «Группы Вагнера» Олега Рябчикова также были задержаны правоохранительными органами.

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Комментарии
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Valeriy Ishmenev
Почему не названы те, кто стряпал дело против русского?
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3 час.
АГ
Александр Гуреев
Подождите, закончится СВО, ребята с Вагнера и другие солдаты не ожидая от наших правителей решительные меры возьмутся за них. А ведь Пригожину не дали в своё время уничтожить всю мразь. Теперь мы страдаем.
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3 час.
EZ
Elena Zakharova
Доколе россияне будут унижаться в своей собственной стране, где чумазая жоподрянь чувствует себя на высоте, выше местного населения ???!!!! Может русским нет смысла возвращаться в Россию при таких законах где ты не можешь себя сам защитить??
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3 час.

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