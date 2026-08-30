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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов.

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