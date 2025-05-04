Начало борьбы за Крым: В FT назвали условие - "Откроет для Киева возможность воевать"

Не исключено начало борьбы за Крым со стороны ВСУ, поэтому в газете FT уже назвали условие. "Откроет для Киева возможность воевать", - рассуждают авторы статьи, добавляя, что важный документ может быть подписан уже в ближайшие дни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии