Проект «Родительская гостиная» продолжается

2024 год объявлен губернатором Ямала Дмитрием Артюховым Годом детства. В его рамках, как сообщает уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данила Трубицын, запланирован ряд мероприятий по повышению безопасности несовершеннолетних, их родителей в интернет-пространстве.
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