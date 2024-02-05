Проект «Родительская гостиная» продолжается

2024 год объявлен губернатором Ямала Дмитрием Артюховым Годом детства. В его рамках, как сообщает уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данила Трубицын, запланирован ряд мероприятий по повышению безопасности несовершеннолетних, их родителей в интернет-пространстве.