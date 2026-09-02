Забыл сюжет? «Звук» добавил ИИ-краткое содержание аудиокниг

ИИ-инструмент «Вкратце» пересказывает ключевые события Музыкальный сервис «Звук» запустил новую возможность «Вкратце», которая помогает быстро восстановить содержание аудиокниги после перерыва или ознакомиться с сюжетом до начала прослушивания.
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