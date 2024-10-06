Лукас Ловат: «Ахмату» нужно перезагрузиться. Мы обязательно выберемся»

Защитник «Ахмата» Лукас Ловат прокомментировал настрой внутри команды после поражения от «Рубина».Защитник «Ахмата» Лукас Ловат прокомментировал настрой внутри команды после поражения от «Рубина».
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