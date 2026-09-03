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Царьград

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Вице-президент Турции сообщил о десяти жертвах крушения катамарана

Вице-президент Турции сообщил о десяти жертвах крушения катамарана

У Кипра 30 августа произошло крушение катамарана "Фило Джет", число жертв достигло десяти. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, среди которых были две русские.

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