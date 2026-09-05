«А что у вас, ребята, в рюкзаках?»: С чем Уиткофф и Кушнер летят в Москву и Киев

Вашингтон хочет перезапустить переговорный процесс, считает Bloomberg Константин Ольшанский На фото (слева направо): спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Русское небо можн...
- A Денежный парадокс...
- 60 объектов, кото...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым