В Госдуме предложили позволить экс-бойцам ОМОН и СОБР служить в Росгвардии

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем telegram-канале сообщил о разработке совместно с Росгвардией инициатив, позволяющих военнослужащим СОБР и ОМОН, мобилизованным из запаса, проходить дальнейшую службу в Росгвардии.