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В Госдуме предложили позволить экс-бойцам ОМОН и СОБР служить в Росгвардии

В Госдуме предложили позволить экс-бойцам ОМОН и СОБР служить в Росгвардии

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем telegram-канале сообщил о разработке совместно с Росгвардией инициатив, позволяющих военнослужащим СОБР и ОМОН, мобилизованным из запаса, проходить дальнейшую службу в Росгвардии.

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