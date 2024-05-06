Генштаб ВС РФ по поручению главнокомандующего Владимира Путина начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ.
СРОЧНО: Генштаб ВС РФ готовится к отработке применения ядерного оружия
Комментарии
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Ваша Светлость
С этого надо было начинать!!!
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17 час.
Дмитрий Гурин
Все это сделано для демонстрации "Мы готовы". Но это уже будет уж очень близко к третьей мировой. Может стоит все таки рвануть "Посейдон" на том же многострадальном атолле Бикини. Он не принадлежит никому, до ближайших населенных островов далековато......................
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11 час.
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