СРОЧНО: Генштаб ВС РФ готовится к отработке применения ядерного оружия

Дмитрий Гурин

Все это сделано для демонстрации "Мы готовы". Но это уже будет уж очень близко к третьей мировой. Может стоит все таки рвануть "Посейдон" на том же многострадальном атолле Бикини. Он не принадлежит никому, до ближайших населенных островов далековато......................