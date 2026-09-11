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Ямальцы передали саперам в зону СВО 3D-принтер

Ямальцы передали саперам в зону СВО 3D-принтер

Саперы на Краснолиманском направлении получили 3D-принтер от жителей Ямала. С его помощью бойцы изготавливают корпуса и другие детали прямо на передовой, сообщили в региональном отделении Народного фронта.

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