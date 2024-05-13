"Воины севера" - руническая эмблема наших парней. Последние сводки с харьковского направления. 12 сел и 140 квадратов освобождено.

Северный ветер усиливается Автор: АМАРАНТ "Воины севера" - руническая эмблема наших парней. Последние сводки с харь ковского направления.
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