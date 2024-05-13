"Воины севера" - руническая эмблема наших парней. Последние сводки с харьковского направления. 12 сел и 140 квадратов освобождено.

Руны это отход от христианства. Так потихоньку, незаметно и до волчьих крюков дойдем.

Ваша Светлость

Хахлы уже все виновны в разжигании межнациональной ненависти, уже за это вся хахлятина должна ехать на прокладку второй ветки БАМа, а есть еще и более серьёзные преступления против человечности!!!