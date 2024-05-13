Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • сергей
    Да им нельзя отказывать в петле на шею. И на фонарный столб.В Шатуре мигранты...
  • Сергей Хачатурян
    При таком поведении необходимо было стрелять. Это было нападение на полицейского. Любой должен знать, что за это поло..."Ты че попутал?! ...
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"Воины севера" - руническая эмблема наших парней. Последние сводки с харьковского направления. 12 сел и 140 квадратов освобождено.

"Воины севера" - руническая эмблема наших парней. Последние сводки с харьковского направления. 12 сел и 140 квадратов освобождено.

Северный ветер усиливается Автор:  АМАРАНТ "Воины севера" - руническая эмблема наших парней. Последние сводки с харь ковского направления.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
СЛАВА РУССКОМУ БОЙЦУ ! СПАСИБО БРАТЬЯ и СЁСТРЫ !
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8 час.
HotRS
Руны это отход от христианства. Так потихоньку, незаметно и до волчьих крюков дойдем.
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3 час.
Ваша Светлость
Хахлы уже все виновны в разжигании межнациональной ненависти, уже за это вся хахлятина должна ехать на прокладку второй ветки БАМа, а есть еще и более серьёзные преступления против человечности!!!
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1 час.

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