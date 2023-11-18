Минеев пообещал преподать Штыркову урок на ринге

Участники главного боя предстоящего турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» кикбоксер, чемпион Европы и мира Владимир Минеев (Волжанин) и самбист и боец ММА Иван Штырков (Уральский Халк) на пресс-конференции в Сочи 17 ноября поделились своими соображениями относительно будущей встречи.