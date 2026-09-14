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Регионы России

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Российское правительство выделяет 300 миллионов рублей на привлечение медиков в сельскую местность

Российское правительство выделяет 300 миллионов рублей на привлечение медиков в сельскую местность

Правительство России выделило более 300 миллионов рублей на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с целью привлечения медицинских работников в сельские районы.

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