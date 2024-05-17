Airbus US предлагает КМП беспилотный вертолет UH-72B ULC

КМП США планирует дополнить свою транспортную авиацию БПЛА вертолетного типа. Одним из таких транспортных средств в перспективе может стать беспилотная модификация серийного вертолета UH-72B от компании Airbus.
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