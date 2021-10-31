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Росія поновила пересування своїх військ біля кордону України — The Washington Post

Росія відновлює нарощування військ біля кордону з Україною, що викликало занепокоєння серед деяких чиновників у Сполучених Штатах та Європі, які відстежують, на їхню думку, нерегулярні переміщення техніки та персоналу на західному фланзі Росії.

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