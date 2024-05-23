PRO32: 55% аналогов TeamViewer из РФ уступают иностранному ПО в безопасности

Специалисты компании PRO32 провели исследование рынка программного обеспечения для удаленного доступа, необходимого для компаний с удаленным и гибридным режимом работы, а также территориально распределенным организациям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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