Телец: гороскоп на март 2024 года

Звезды обещают Тельцам томно-возвышенные настроения, творческий экстаз и немного сладкой жизни. Вдохновением будет пропитано абсолютно все, что вы делаете: от заполнения таблиц до подбора образа на день или приготовления ужина.
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