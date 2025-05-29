Политика как он...
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Политика как она есть

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Минюст не видит оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами

Минюст не видит оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами

Оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами на данный момент нет из-за отсутствия с их стороны нарушений законодательства.

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