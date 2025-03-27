В Ноябрьске участники СВО пройдут реабилитацию на высокотехнологичных аппаратах

В оздоровительном центре «Кедр» Ноябрьска начал работу кабинет реабилитации. Здесь установлены современные корейские аппараты, а участники СВО смогут проходить процедуры бесплатно, сообщают в официальном telegram-канале администрации города.
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