Подпорожский район получил из бюджета Ленобласти 38 миллионов рублей на подготовку к зиме

Завершается капремонт теплотрасс по улицам Волховская, Гнаровской, проспекту Ленина и Кирова Комитет по ТЭК Ленобласти контролирует, как идёт подготовка к зиме инфраструктуры теплоснабжения в Подпорожье, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии