Подпорожский район получил из бюджета Ленобласти 38 миллионов рублей на подготовку к зиме

Завершается капремонт теплотрасс по улицам Волховская, Гнаровской, проспекту Ленина и Кирова Комитет по ТЭК Ленобласти контролирует, как идёт подготовка к зиме инфраструктуры теплоснабжения в Подпорожье, сообщили сегодня в пресс-службе региональной администрации.